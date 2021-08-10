Ardahan'da "mayıs sinekleri"nin günlerdir süren "ölüm uçuşu" sona erdi
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Ardahan'da "mayıs sinekleri"nin günlerdir süren "ölüm uçuşu" sona erdi

Ardahan'da 'mayıs sinekleri'nin günlerdir süren 'ölüm uçuşu' sona erdi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlıların, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.

Kent merkezinde Kura Nehri kıyısında toplanan binlerce sinek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da günlerdir bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar da bu canlıların uçuşlarını ilgiyle izledi.

Vatandaşlardan Cenk Turan, AA muhabirine, her yıl tekrarlanan bu olayı ilgiyle izlediklerini belirterek, "Tabii ki çok ilginç, dikkat çekici." dedi.

Sineklerin yaklaşık yarım saat süren uçuşları ölümleriyle noktalanıyor.

Ardahan'da 'mayıs sinekleri'nin günlerdir süren 'ölüm uçuşu' sona erdi
Ardahan'da 'mayıs sinekleri'nin günlerdir süren 'ölüm uçuşu' sona erdi
Ardahan'da 'mayıs sinekleri'nin günlerdir süren 'ölüm uçuşu' sona erdi
Ardahan'da 'mayıs sinekleri'nin günlerdir süren 'ölüm uçuşu' sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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