Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi
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Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi

Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

24.05.2020 03:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:11

Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Çıldır ilçesinin 2 bin 100 metre rakımlı Mozeret geçidinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayı sonuna gelinirken Kura vadisindeki Şeytan kalesinde yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: İHA

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