Ardahan'da maskesi olmayan kalmayacak Ardahan'da maskesi olmayan kalmayacak Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den maske müjdesi. Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacak.

Ardahan'da maskesi olmayan kalmayacak

ARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den maske müjdesi. Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacak. Üretilen maskeler isteyen kurumlara ve halka ücretsiz olarak verilecek.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında maske kullanımı artmaya başlayınca stoklarda sorunlar yaşandı.

Ardahan Belediyesi öncülüğünde kurulan atölyede ise maske sıkıntısı yaşanmaması için atölyede maske üretimi için start verdi.

Atölyede 1 işçi günde ortalama bin adet üretim yapabiliyor. Atölyede hijyen ve sosyal mesafe kuralarına uygun üretim yapılıyor.

Maskeler başta hastanede çalışan sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve halka ücretsiz olarak verilecek.

Atölyede çalışan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Faruk Demir: "Değerli hemşerilerim salgınla birlikte biliyorsunuz sağlık çalışanlarımızın dahi maske sıkıntısı çektiğine dair haberler çıktı. Yeni gelen makinelerimiz ile birlikte üretime başladık. Gerekirse Doğu Anadolu'nu tamamına göndereceğiz. Hedefimiz 200 bin adet maske üretmek." dedi.

Kaynak: İHA