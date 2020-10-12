Ardahan'da lastiği patlayan aracı jandarma ekipleri tamir etti
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Ardahan'da lastiği patlayan aracı jandarma ekipleri tamir etti

12.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:55
Ardahan'da lastiği patlayan aracı jandarma ekipleri tamir etti

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir vatandaş aracının patlayan lastiği jandarma ekiplerince tamir edildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir vatandaş aracının patlayan lastiği jandarma ekiplerince tamir edildi.

Trabzon'dan Ardahan'daki tarihi ve turistik bölgeleri gezmek amacıyla Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi bölgesine gelen bir vatandaşın otomobilin lastiği, dönüş yolunda patladı.

Yolda kalan aracını tamir edemeyen sürücü durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, aracın patlak lastiğini tamir etti.

Jandarma ekiplerine teşekkür eden vatandaş, daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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