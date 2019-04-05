Ardahan'da Lapa Lapa Kar Şaşırttı

Ardahan'da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı.

Akşam saatlerinde işlerinden evlerine giden vatandaşlar etkili olan kar yağışı sürpriziyle karşılaştılar. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Öz çekim yapan Ardahan'lılar "Nisan ayına rağmen kar yağıyor, Üzülelim mi yoksa sevinelim mi bilmiyoruz. Ancak Kar yağışı Ardahan'a yakışıyor" dediler.

Kaynak: DHA