Ardahan'da kurbanlık sevkiyatları başladı Ardahan'da hayvan yetiştiricileri, bayram için besledikleri kurbanlıkları gerekli kontrollerden geçirdikten sonra başka illere götürmeye başladı.

Ardahan'da hayvan yetiştiricileri, bayram için besledikleri kurbanlıkları gerekli kontrollerden geçirdikten sonra başka illere götürmeye başladı.

Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Ardahan'da, bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başladı.

Besicilerin özenle yetiştirdiği binlerce hayvan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kamyon ve tırlara yüklenerek başka illere doğru yola çıktı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, kentten kurbanlık sevkıyatının başladığını söyledi.

İlerleyen günlerde sevkiyatların hız kazanacağını belirten Şişman, "Sezonun bölgemiz ve üreticimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için bize düşen çalışma ekiplerimizce titizlikle yapılacaktır." dedi.

Besici Serdar Özkan da sezondan ümitli olduğunu ifade ederek, "Ardahan'dan giden kurbanlıklar titiz bakımdan geçmiştir. Ayrıca bu bölgenin doğal merası ve havası da kaliteyi artırıyor." diye konuştu.

Özkan, görevlilerin yardımlarıyla sürecin sıkıntısız yürütüleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA