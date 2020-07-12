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Ardahan'da kurban sevkıyatı başladı

Ardahan'da kurban sevkıyatı başladı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkıyatına başlandı.

12.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:57

Ardahan'da kurban sevkıyatı başladı

ARDAHAN - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkıyatına başlandı.

Türkiye'de hayvancılığın bel kemiklerinden biri olan Ardahan'da kurbanlık sevkıyatı başladı. Tır ve kamyonlara doldurulan büyükbaş kurbanlıklar satılacağı illere doğru yol alıyor. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Ardahan'da bugün itibariyle kurban sevkıyatının başladığını söyledi. Şişman, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde sevk öncesi hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ve belgelerinin incelendiğini belirtti.

Besicilerin mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Şişman, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük ve küçükbaş hayvanların başta İstanbul, Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere gönderilecek. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakillerinin en hızlı şekilde yapılarak, hayvan sahiplerini bekletmemek için kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. Aşısı eksik olan ve küpesi olmayan bir tek hayvanın bile nakledilmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

İstanbul'a kurbanlık götüren Aytaç Gökçek, "Sevkıyatlarımız bugün itibari ile başladı. Hayvanlarımızı İstanbul'a gönderiyorum. Hayvanların aşıları, pasaportları ve tüm işlemleri tam. Sevkleri de tamam ve inşallah zarar etmeden satarız" dedi.

Beysefa Aysın'da, "Hayvan sevkıyatımız başladı ve inşallah hayırlı uğurlu olur. Alıcı da satıcı da memnun" diye konuştu.

Ardahan'da kurban sevkıyatı başladı

Kaynak: İHA

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