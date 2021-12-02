Ardahan'da Kura Nehri dondu - Haberler
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Ardahan'da Kura Nehri dondu

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel
Ardahan'da Kura Nehri dondu

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışının ardından Kura Nehri'nin yüzeyi, buz tuttu.

ARDAHAN'da etkili olan Kar yağışının ardından Kura Nehri'nin yüzeyi, buz tuttu.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı. Geçen yıllara göre daha geç donan Kura Nehri'nin etrafında oluşan kırağıyla görsel güzellik ortaya çıktı. Kent merkezinde de çatılarda buz sarkıtları oluştuğu görüldü.


Ardahan'da Kura Nehri dondu

Ardahan'da Kura Nehri dondu

Ardahan'da Kura Nehri dondu

Ardahan'da Kura Nehri dondu

Ardahan'da Kura Nehri dondu

Ardahan'da Kura Nehri dondu

Ardahan'da Kura Nehri dondu

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Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Son Dakika Haberleri

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