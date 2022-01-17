Ardahan'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi
Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 9 bin 95 lira ceza kesildi.
Kent merkezinde Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Burada kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 9 bin 95 lira ceza kesildi.
Kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında ise işlem yapıldı.
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri