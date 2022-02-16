Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da, kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars Garajı bölgesinde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler kanununa muhalefet" suçundan 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Suça konu bir miktar paraya el konulurken, kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında ise işlem yapıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Kars, Güncel, Haberler

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