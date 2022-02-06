Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında işlem yapıldı.