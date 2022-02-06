Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

AA, Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Ardahan'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlara yer temin eden kişi hakkında işlem yapıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ardahan, Asayiş, Kumar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title