Ardahan'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi - Haberler
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Ardahan'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi

Ardahan'da oyun salonunda kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi.

Ardahan'da oyun salonunda kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira ceza kesildi.

Kent merkezindeki oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Burada kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 4 bin 8 lira ceza kesildi.

Kumar oynayanlara yer sağladığı iddia edilen kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonda kumarda kullanılan iskambil kağıtlarına el konuldu.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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