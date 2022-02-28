Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi - Haberler

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Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, 12 bin 733 lira ceza kesildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye, 12 bin 733 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Göle ilçesine Bağlı Köprülü Beldesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bu adrese gitti.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye "Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 12 bin 733 lira ceza uygulandı.

Kumar oynayanlara yer temin eden bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

AA / Günay Nuh - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan, JASAT, Kumar, Güncel, Haberler

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