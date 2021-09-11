Ardahan'da kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza kesildi - Haberler
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Ardahan'da kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza kesildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza kesildi

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza kesildi.

Ardahan'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza kesildi.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, adrese operasyon düzenlendi.

Burada kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 6 bin 680 lira para ceza kesildi. Kumar oynayanlara yer temin ettiği iddia edilen kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Operasyonda kumarda kullanıldığı tespit edilen bir miktar para ile iskambil kağıdına el konuldu.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan'da kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 6 bin 680 lira ceza kesildi - Haberler
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