Ardahan'da kulübe destek için '100 altın adam' aranıyor

13.09.2019 18:54

Ardahan'da Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme başarısı gösteren Hoçvanspor hazırlıklarına devam ederken, takıma destek amacıyla kampanya başlatıldı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, '100 Altın Adam Aranıyor' kampanyası için kent sakinlerinden bir çeyrek altın destek istedi.

Ardahanlılara seslenen Belediye Başkanı Faruk Demir, Hoçvanspor'a destek amacıyla Vali Mustafa Masatlı'nın başlattığı '100 Altın Adam Aranıyor' kampanyasına çeyrek altınla destek verdi. Ardahan'ı BAL'da temsil eden Hoçvanspor'un 22 Eylül'de Torulspor'la ilk lig maçına çıkacağını belirten Demir, "Takımımızın ligde başarı göstermesi hepimizin gururu olacaktır. Biz Ardahanlılar olarak takımımızı yalnız bırakmamak, takımımızın çalışmalarına ve hazırlıklarına güç kazandırmak amacıyla desteklerimizi canıgönülden sunmalıyız. Ardahan ilimizin ülke çapında ve her platformdaki başarısı, Ardahanlı tüm hemşehrilerimizin ortak başarısı ve ortak gururudur. Ardahan Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'nın baş mimarı olduğu '100 Altın Adam Aranıyor' kampanyası belediyemizin desteğiyle ve siz 'altın Ardahanlılar'ın sunacağı bir çeyrek altınla amacına ulaşacaktır. Ardahan Belediye Başkanı olarak bu kampanyanın destekleyicisiyiz. Kulübümüze ikinci çeyrek altını da Sayın Valimizden sonra takdim ederek kampanyaya start vermiş bulunmaktayız. Ardahan'da 100 altın adam arıyoruz, Türkiye ve dünya çapında da 1000 altın adam arıyoruz. Kim Ardahan'ı ne kadar seviyor bu kampanyayla gösterecek" diye konuştu.

Kampanyaya Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Belediye Meclis Üyesi Veteriner Hekim Onur Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Volkan Ünver, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Badem, Sebahattin Demir, Naif Sural, İbrahim Taşdemir, Özcan Eken ve Vedat Avşar da birer çeyrek altın alarak destek verdi.

Kaynak: DHA

- Ardahan