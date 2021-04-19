Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
Ardahan'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye para cezası kesildi.
Ardahan'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Lehimli köyünde kumar oynandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye, 16 bin 988 lira ceza kesti.
Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el koyan polis, evin sahibi hakkında da "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan yasal işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh