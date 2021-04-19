Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
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Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye para cezası kesildi.

Ardahan'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Lehimli köyünde kumar oynandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye, 16 bin 988 lira ceza kesti.

Kumar oynamakta kullanılan malzemelere el koyan polis, evin sahibi hakkında da "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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