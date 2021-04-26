Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası
Ardahan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye para cezası verildi.
Ardahan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye, 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh