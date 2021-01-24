Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

24.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:22
Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyündeki bir adrese denetim yaptı.

Ekipler, bir evde sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen 570 liraya el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Caner Cindoruk Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Nijerya Hisarcık Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 15:24:43. #1.14#
title