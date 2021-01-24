Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyündeki bir adrese denetim yaptı.

Ekipler, bir evde sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kumar oynayan 3 kişiye 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen 570 liraya el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh