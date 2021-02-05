Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayarak kumar oynayan kişilere ceza kesildi

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp köy bakkalında kumar oynayan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira ceza verildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen merkeze bağlı Hacıali köyündeki bazı adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bir köy bakkalında sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar paraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh