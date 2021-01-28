Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 11 kişiye para cezası kesildi

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 45 bin 338 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen evde kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki bazı adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bir evde sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 11 kişiye toplam 45 bin 338 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, çok sayıda iskambil kağıdı ile kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar paraya da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh