Ardahan'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki ekip, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı bölgesindeki açık esnaflara yönelik denetim yaptı.

Kongre Caddesi'nde de yapılan denetimde ekipler, esnafı ve vatandaşları salgına karşı bilgilendirdi.

Vali Öner, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, ilde denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Bugün "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim yaptıklarını dile getiren Öner, "Vatandaşımız ve esnafımızı salgınla ilgili bilgilendirdik. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlattık. Genel bir denetim yaptık. Amacımız herkesin tedbirlere uyup biran önce bu hastalıktan kurtulmaktır. Vatandaş ve esnafımızın kurallara uyulduğunu gördük, bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Öner, hafta sonu kısıtlaması dolayısıyla denetimlerin daha da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh