Ardahan'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Ardahan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ardahan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çataldere köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan