Ardahan'da Kovid-19 kapsamında uygulanan "tam kapanma" toplantısı yapıldı

Ardahan Valiliğinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" süreci ile ilgili tedbirlerin görüşülmesine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valiliğinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" süreci ile ilgili tedbirlerin görüşülmesine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İlçe Kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Halk Sağlığı Başkanı Ulaş Şentürk ile diğer yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığınca belirlenen hususlar doğrultusunda Ardahan'da alınacak tedbirler, tam kapanma sürecinde açık olacak üretim ve tedarik ağında yer alan işyerlerinin çalışma esasları, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma şekilleri, kolluk birimlerinin denetimleri, gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik muafiyetler, sokak hayvanlarının beslenmesi, denetim faaliyetlerinin sıkılaştırılmasının yanı sıra aşı ikna çalışmalarının hızlandırılması ve benzeri konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Öner, tam kapanma döneminde kentte Kovid-19 hasta sayısının düşürülmesini sağlamayı hadaflediklerini belirterek, alınacak kurallarda taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh