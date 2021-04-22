Ardahan'da Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı
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Ardahan'da Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Ardahan'da Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığındaki görevliler, kentte Belediye Halk Pazarı ve otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi.

Vali Öner, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'ın "çok yüksek riskli" iller kategorisinde olduğunu söyledi.

Bu riski düşürmek için denetimlere ağırlık vereceklerini dile getiren Öner, "Bugün de bu denetimlerden birini daha gerçekleştirmek için bir araya geldik. Amacımız vaka sayılarını kısa sürede düşürmek. Bunun için denetimler daha da artacak. Başka türlü salgınla baş etmek mümkün görülmüyor." ifadelerini kullandı.

Öner, denetimlerde kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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