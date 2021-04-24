Ardahan'da Kovid-19 denetimleri hafta sonu da sıklaştırıldı
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Ardahan'da Kovid-19 denetimleri hafta sonu da sıklaştırıldı

Ardahan'da Kovid-19 denetimleri hafta sonu da sıklaştırıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler hafta sonu da sıklaştırıldı.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler hafta sonu da sıklaştırıldı.

Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki görevliler, kentte Kars Garajı ve Merkez Camisi bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Vali Öner, denetimde güvenlik güçleriyle birlikte sürücü ile vatandaşların izin belgelerini sordu, kendilerine denetimlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

Denetimlerin insanın sağlığı için hafta içi olduğu gibi hafta sonu da sıkılaştırılacağını dile getiren Öner, "Salgınla mücadele edebilmemiz için denetimleri sıkılaştırmamız gerek. Bunun için hafta içi yapılan uygulamalar hafta sonu da gerçekleşecek. Bizim tek isteğimiz ve gayemiz sizlerin sağlığını korumak. Sizlerin sağlığını korumak için de sizlerle birlikte, yani halkımızla birlikte tedbirlerden taviz vermemek." ifadelerini kullandı.

Öner, denetimlerde kurallara uyan esnafa da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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