Ardahan'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor Ardahan ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Ardahan ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekipleri, Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü başkanlığında işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, işletme sahiplerine, özellikle nişan ve düğünlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA