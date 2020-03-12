Ardahan'da Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ardahan Belediyesince kentin bazı noktalarında dezenfekte çalışması yapıldı.
12.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:28
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Ardahan Belediyesince kentin bazı noktalarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Ardahan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de bizzat katıldığı çalışmada, halkın yoğun kullandığı şehirler arası otobüs terminali başta olmak üzere, Kars Garajı bölgesi ve taksi duraklarının yolcu bekleme alanları dezenfekte edildi.
Açıklamada görüşmelerine yer verilen Demir, çalışmalarının aralıklarla süreceğini belirterek, "Bugün itibarıyla dezenfekte işlemlerini başlattık. Çalışmamız haftalar boyunca sürecek." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA