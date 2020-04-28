Ardahan'da koronavirüsü yenen 23 hasta, taburcu edildi ARDAHAN'da, koronavirüs tedavisi gören 23 hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

ARDAHAN'da, koronavirüs tedavisi gören 23 hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen 23 hasta, koronavirüsü yendi. Vali Mustafa Masatlı, 23 kişinin sağlıklarına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taburcu edilen hastaların bir süre evlerinde kalacağını aktaran Masatlı, "Bugüne kadar ilimizde koronavirüs tedavisi tamamlanan 23 hastamızı evlerine gönderdik. Bu süreçte hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Tedbir ve kurallara uyan Ardahanlılara teşekkür ediyorum. Koronavirüs tedbirlerden daha güçlü değil" dedi.Kentte koronavirüs teşhisi konan 11 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA