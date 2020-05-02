Ardahan'da koronavirüsü atlatanların sayısı 31'e yükseldi

Ardahan'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 31 hastanın taburcu edildiği bildirildi.

Ardahan'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 31 hastanın taburcu edildiği bildirildi.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Taburcu edilen hastaların bir süre evlerinde kalacağını aktaran Masatlı, "Daha öne 23 hastamızı evlerine göndermiştik. Son olarak buna 8 kişi daha eklendi. Bugüne kadar toplam 31 hastamızı taburcu etmiş olduk." dedi.

Hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür eden Masatlı, "Yoğun bakımda hastamız yok şükür. Ancak gözetim altında olan 9 hastamız daha var. Onların da bir an önce iyileşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA