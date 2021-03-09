Ardahan'da kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirler denetlendi

Ardahan'da Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki ekip, kent merkezindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimde Vali Öner, esnafı ve vatandaşı salgına karşı bilgilendirdi, daha duyarlı olmalarını istedi.

Öner, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Ardahan'ın turuncu kategoride olduğunu ve bu nedenle denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Ardahan'da Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre vaka sayısının yüksek olduğunu belirten Öner, "Bizim burada ilk hedefimiz sarı kategorisine girmek. Ardından daha iyi seviyeye gelmek. Bu neden bu tedbirler sürüyor. Amacımız Ardahan'ı iyi bir noktaya taşımak. Bu da birlikte çalışmakla, birlikte kurallara uymakla mümkün. Şu an izlenimlerimiz gayet güzel. Özellikle vatandaşımızın maske ve mesafe kuralına uyduğunu gözlemledik. Bu da tabi ki bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh