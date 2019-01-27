Ardahan'da Kış Ortasında Bahar Yaşandı
Kışın çetin yaşandığı illerin başında yer alan Ardahan'da bugün etkili olan sıcak hava, kent sakinlerini şaşırttı.
Kışın çetin yaşandığı illerin başında yer alan Ardahan'da bugün etkili olan sıcak hava, kent sakinlerini şaşırttı.
Soğukların yerini aniden sıcak havaya bıraktığı kentte adeta bahardan kalma günler yaşandı.
Türkiye'nin en soğuk illerinden Ardahan'da, önceki gün sıfırın altında 26 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı bugün 2 derece ölçüldü.
Ardahan kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra çatılardaki kar ve buz kütleleri hızlıca erimeye başladı.
Eriyen kar kütlelerinden dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, çatılardaki kar kütleleri yağmur damlalarına dönüştü.
Esnaf ise buzların çözülmesiyle temizlik çalışması yaptı.
Vatandaşlardan Macide Üşenmez, kış ortasında baharı yaşadıklarını belirterek, "Ardahan'a bahar gelmiş. Ardahan'ın her mevsimi güzel. Biz Ardahan'ı seviyoruz." dedi.
Kentin yüksek kesimlerinde ise kar etkili oluyor.