Ardahan'da kış lastiği denetimi yapıldı
11.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:12
Ardahan'da, trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.
Ardahan'da, trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.
Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik ekipleri, Ardahan-Göle, Ardahan-Kars ve Ardahan-Artvin kara yollarında uygulama yaparak durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.
Kış lastiği taktırmayan ticari araçlara yönelik cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde sürücüler ayrıca buzlanmaya karşıda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh