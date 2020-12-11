Ardahan'da kış lastiği denetimi yapıldı

Ardahan'da, trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.

Ardahan'da, trafik ekipleri şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi yaptı.

Türkiye'de 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünün trafik ekipleri, Ardahan-Göle, Ardahan-Kars ve Ardahan-Artvin kara yollarında uygulama yaparak durdurdukları araçların lastiklerini kontrol etti.

Kış lastiği taktırmayan ticari araçlara yönelik cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde sürücüler ayrıca buzlanmaya karşıda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh