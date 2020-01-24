Ardahan'da kış ayında sıcak hava çiftçiye ekonomik kazanç sağlıyor

24.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:34

Ardahan son yılların en sıcak kış aylarını yaşarken bu durum en çok besicileri olumlu yönde etkiliyor.



Ardahan'da bu yıl kar yağışının beklenen seviyenin altında olması, ovada ve özellikle dağlarda kar bulunmaması nedeniyle besiciler hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, besiciler kış mevsiminde de hayvanlarını meralara çıkarıyor. Bu yıl hem yemden hem de samandan tasarruf eden besicilerin yüzleri gülüyor. Hayvanların kışın büyük bir kısmını merada geçirdiğini ifade eden besiciler, bu durumun ekonomik açıdan kendileri için olumlu olduğunu kaydettiler.



Ardahan Merkeze bağlı Akyaka köyü Muhtarı Olgun Özgür, Kışın kar yağmaması ve sıcak hava nedeniyle ekonomik olarak olumlu yönde etkilendiklerini söyleyerek, "Ocak ayı olmasına rağmen havalar sıcak ve bu sıcak havada koyunlarımız meralarda otluyor. Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması biz köylülerin yüzünü güldürüyor. Ekonomik açıdan bizleri olumlu etkiliyor" dedi.



Akyaka köyünde besicilik yapan Hanifi Çakıcı, "Belki 100 yılın sıcaklarını yaşıyoruz. Gece yağan kar sabah eriyor. Ardahan karsız bir kış geçiriyor. Bu da bizi ekonomik açıdan olumlu etkiliyor" dedi.



Çakıcı, "Bu yıl belki de yüz yılın sıcaklarını yaşıyoruz. Birinci ay olmasına rağmen hayvanlarımız halen daha dışarıda otlatılıyor. Ekonomik açıdan da bizlere katkısı oldu. Ardahan'da bu aylarda yaşanan bir durum değil ve inşallah baharda böyle güzel gelir. Bizim için çok olumlu geçiyor çünkü; burada her şey ekonomiye dayalı ve kışın yaklaşık olarak ortalama 30 ila 40 ton arası hayvanlarına yedirirken, şimdi ise sıcaklıkların etkisiyle 20 ila 25 tona düştü. Bu da çiftçiyi ekonomik açıdan son derece olumlu etkiledi" şeklinde konuştu.



Bu yıl kar yağmaması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ekonomik açıdan rahatlayan besicilerin mutluluğuna yöre sanatçısı Orhan Gürbulak türkü söyleyerek ortak oldu.



Sanatçı Gürbulak, "Bizlerde çok mutluyuz. Biliyoruz ki besici, çoban ile birlikte koyunları ve köpekleri de doğaya çıkmanın sevincini yaşıyor. Doğa ile iç içe olmaktan dolayı çok mutlular. Ben de onların bu mutluluğuna türküler söyleyerek ortak olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA