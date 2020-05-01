Ardahan'da kırsal altyapı hazırlıklarına başlandı

Ardahan'da kırsal altyapı hazırlık çalışmalarına başlandı.

Ardahan'da kırsal altyapı hazırlık çalışmalarına başlandı.

Vali Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresinin asfalt plenti, kutu menfez, bims ve kilit parke taşı üretim tesisinde incelemelerde bulundu, çalışmaları denetledi.

Masatlı, burada yaptığı konuşmada, kentte kırsal altyapısını güçlendirme noktasında önemli çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

Gerek KÖYDES, gerek İl Özel İdare programının süratle gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmalarını hızlı şekilde yaptıklarını kaydeden Masatlı, "Sezonun kısa olması dolayısıyla çalışmaları daha hızlı yapmamız gerek. Geçen yıl uyguladığımız performansın aynısını bu yılda uygulamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA