Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
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Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı

10.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:32
Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı

Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik Ardahan, Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma yaptı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 5 firari hükümlü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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