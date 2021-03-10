Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
10.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:32
Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 5 firari hükümlü yakalandı.
Ardahan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik Ardahan, Tekirdağ ve İstanbul'da çalışma yaptı.
Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 5 firari hükümlü gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh