Ardahan'da kavılca buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması için hazırlanan proje tanıtıldı
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Ardahan'da kavılca buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması için hazırlanan proje tanıtıldı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kavılca buğdayının üretiminin yaygınlaştırılması için hazırlanan proje tanıtıldı

Ardahan ve Kars'ta yetiştirilen ata buğdayı kavılcanın üretimini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.

Ardahan ve Kars'ta yetiştirilen ata buğdayı kavılcanın üretimini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.

Ardahan ve Kars Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yetkilileri, ortaklaşa yapılan "Ardahan ve Kars İli Ata Tohum Kavılca Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesinin tanıtımı amacıyla üreticilerle Ardahan'daki Çıldır Konağı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, projenin tanıtımının ardından Çıldır ilçesindeki üretici Nejdet Kanbir'in Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurduğu kavılca işleme tesisini ziyaret etti.

Ardahan Tarım ve Orman Müdür Vekili Soner Fuat Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kavılca üretimini Ardahan için son derece önemli gördüklerini söyledi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje ile ürün yelpazesine katkı sunmak istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kavılcanın, üretimi, işlenmesi ve paketlenmesiyle ulusal pazarlarda değer bulacağına inanıyoruz. Ürün, özelikle besleyici değerlerinin fazla olması nedenle yoğun talep görüyor. Projemizle kavılca buğdayımız hak ettiği değere ulaşacak. Biz de üreticimize projenin ayrıntısını anlattık. Tek derdimiz çiftçimizin ürün yelpazesine yeni ürün eklemek, üretimi arttırarak milli ekonomimize katkı sunmak."

Yılmaz, tesiste üreticilere kavılcanın işlenmesine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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