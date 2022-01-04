Ardahan'da kardan kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Ardahan'da kardan kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı

Ardahan'da kardan kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 48 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 48 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde kar ile tipinin yer yer etkili olduğunu ve ulaşımın zaman zaman aksadığını söyledi.

İl Özel İdaresi ekiplerince Posof'ta yoğun karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Öner, "Dün yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan 48 köy yolunda, an itibarıyla ulaşım sağlanıyor. Sürücülerimizin yine de tedbirli ve dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Öner, ulaşıma açılan köy yollarında genişletme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ardahan'da kardan kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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