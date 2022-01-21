Ardahan'da kardan kapalı 6 köy yolu da ulaşıma açıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 6 köy yolu da ulaşıma açıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 6 köy yolu da ulaşıma açıldı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar ve tipinin yer yer etkili olduğunu, bu nedenle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun bir şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü belirten Öner, bugün ulaşıma kapanan 6 köy yolunun da açıldığını aktardı.

Kentte kapalı köy yolunun bulunmadığını dile getiren Öner, "Ekiplerimiz ayrıca açılan yollarda genişletme çalışması yapıyor. İlimizde şu an ulaşımda sorun yok. Özellikle bugün karnesini alıp o sevinci yaşayan tüm öğrencilerimiz, ulaşması gereken noktaya sorunsuz ulaştı." diye konuştu.

Vali Öner, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.