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Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde Kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı ile yoğun sis de etkili oluyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda devam eden kar yağışı ve sisi görenler araçlarından inip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sürücü Eyüp Kartal, kar yağışının etrafı güzelleştirdiğini belirterek, "Yöremize ilk kar yağdı, tabiatı güzelleştirdi, yaylalarımızı gelin gibi süsledi. Kar yağışı ile yüksek rakımlar özüne döndü." dedi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haberler
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