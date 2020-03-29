Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oluyor Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Kentin yük kesimlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla karışık sağanak ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Mevcut yolda kar yağışı ile yer yer siste etkisini gösterdi. Geçişlerine izin verilen bazı araçlar görüş mesafesinin düşmesi sonucu ilerlemekte güçlük çekti. Kaynak: AA