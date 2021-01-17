Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor
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Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

17.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:06
Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da kar yağışı ve rüzgar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da kar yağışı ve rüzgar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Ardahan'ın Şavşat, Posof ve Çıldır bağlantılı kara yollarında yoğunlaşan kar ve rüzgar dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Görüş mesafesinin de düştüğü yollarda, Karayolları 183. Şube Şefliği sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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