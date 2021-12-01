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Ardahan'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Ardahan'da adeta beyaz esaret yaşanıyor.

Ardahan'ın çevre illerle olan ulaşım ağında da aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken yoldan kalan sürücüler ekiplerin müdahalesi ile kurtarılıyor.

Ardahan - Göle karayolu Güzçimeni bölgesinde kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Kontrollü olarak ulaşımın sağlanabildiği bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor.

Kar yağışı ile birlikte Ardahan'da çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kentin giriş ve çakışlarında kontrollerini artıran ekiplerin sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ardahan'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Ardahan'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Ardahan'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

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İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

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