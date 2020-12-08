Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürdü
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Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürdü

08.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:00
Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürdü

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah yağan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Kaldırım ve yolların yanı sıra araçlar da karla kaplandı.

Karla birlikte kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Yetkililer, kar ve soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde buzlanmanın oluşmaya başladığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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