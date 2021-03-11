Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
11.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:05
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.
Yüksek kesimlerde kar yağışı yoğunlaştı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla birlikte görülmesi beklenen buzlanmaya karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh