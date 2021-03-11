Ardahan'da kar yağışı başladı
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Ardahan'da kar yağışı başladı

11.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:20
Ardahan'da kar yağışı başladı

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte, akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla Kongre Caddesi ile Atatürk Caddesi beyaza büründü. Kar yağışı altında gezmenin mutluluğunu yaşayan Sinan Onay adlı vatandaş, "Akşam saatlerinde kentte kar yağışı başladı. Güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan kar yağışıyla birlikte bizlerde kar altında dışarıda geziyoruz. Tabi ki bu mevsimde kar yağışı Ardahan'a ayrı bir güzellik katıyor" dedi.

Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kar altında gezmenin keyfini yaşadı. - ARDAHAN

Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı
Ardahan'da kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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