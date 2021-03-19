Ardahan'da kar yağışı

İngiltere mültecilerden kurtulmak için yeni yollara başvuruyor! Planlarında Türkiye de var

Evinde çıkan yangın sonrası belediyeye sığınan Çılgın Sedat, ünlü şarkıcıya sitem etti

Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu gezdireceğim

Özel hayatları hiç bu kadar deşifre olmamıştı! Günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyorlarmış

- Ardahan'da kar yağışı Ardahan'da dün başlayan sağanağın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

- Ardahan'da kar yağışı

ARDAHAN - Ardahan'da dün başlayan sağanağın ardından akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, kısa sürede il merkezini beyaza bürüdü.

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kentte, sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bina çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Baharı beklerken güne karla uyandıklarını söyleyen Orhan Gürbulak, "Bugün 18 Mart ve güne karla uyandık. Biz baharı beklerken kar yağmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ