Ardahan'da kar yağışı
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Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı
10.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:03

ARDAHAN'da uzun süredir aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

ARDAHAN'da uzun süredir aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini bir anda beyaza bürüdü. Mayıs ayında çiçek açamaya hazırlanan ağaçlar da kar altında kaldı. Bazı ağaçların dalları kar yağışı nedeniyle kırıldı. Sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaşan Ardahanlılar temizlik yaptılar. Mayıs ayında çok nadir kar yağışı gördüklerini dile getiren Ardahanlılar şaşırdıklarını söylediler.

    

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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