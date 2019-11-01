01.11.2019 16:59

Ardahan'da il genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde arazi beyaz örtü ile kaplandı.



Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışının devam ettiği Ilgar Dağı etekleri tamamen beyaza bürünürken, Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA