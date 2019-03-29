Ardahan'da Kar Yağışı

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Mart ayının sona ermesine sayılı günler kala Ardahan güne beyaz örtüyle merhaba dedi. Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, Batıda insanlar deniz'e giriyor burada ise kar yağıyor, Ama kar yağışı Ardahan'a yakışıyor dedi. Vatandaşlar işyerlerinde kar temizliği yaparken, çocuklar ise kartopu oynayarak yılın son karının keyfinin çıkardılar.

Kaynak: DHA