Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı
Haberler » Güncel » Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı - Haber

Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

07.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:11
Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.


2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde, yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.


Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.


Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler